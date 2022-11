Melotti, la mostra dei 140 anni. La preside Proserpio: "Sottolineo l'impegno dei docenti. Con loro i ragazzi hanno voglia di imparare"

Si è tenuta oggi, venerdì 4 novembre 2022, al "Fausto Melotti" la conferenza stampa di presentazione degli eventi che celebreranno i 140 anni dalla fondazione della scuola, ovvero la mostra diffusa "Merletti e ricami della Scuola d’arte di Cantù".

Il video della conferenza stampa

Melotti, presentata la mostra dei 140 anni

Si parte ufficialmente domani, sabato 5 novembre, con l’inaugurazione della mostra. Fino al 17 dicembre, entrando nella biblioteca del Liceo artistico «F. Melotti» di Cantù, si prenderà parte a un viaggio alla scoperta dell’arte del merletto di cui la scuola canturina, nei suoi primi ottant’anni di vita, dal 1888 alla fine degli anni Sessanta, è stata protagonista. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigenza scolastica guidata dalla preside Anna Proserpio e dall’associazione di ex allievi ed ex studenti "Gli Amici del Melotti", nonché patrocinata dalla Bcc di Cantù, si concretizza non solo nell’esposizione allestita da Enrico Salvadè e Giuseppe Meroni, ma anche in un volume redatto da Lidia Rati e Ferdinando Marzorati, entrambi ex docenti della scuola canturina.

Domani, a partire dalle 15.30, verrà presentato alla cittadinanza il volume e verrà tagliato il nastro della mostra. Gli appassionati del merletto dovranno cogliere l’attimo e visitare la mostra nella prima giornata di apertura perché sarà l’unico momento in cui sarà possibile ammirare "L’Universo", un preziosissimo grande merletto, di proprietà della Bcc di Cantù, che per l’occasione ha deciso di esporlo alla mostra del Melotti. Proprio per l’immenso valore del pezzo, l’occasione sarà solo sabato mentre per il resto della durata della mostra sarà presente una riproduzione del celebre pizzo.

L’impegno dell’istituto superiore canturino a celebrare la propria storia non si esaurirà con questa iniziativa. Saranno infatti ancor più numerosi che negli anni precedenti i progetti proposti alla cittadinanza nell’ambito del Festival del Legno di Cantù che quest’anno, dall’11 al 20 novembre, si terrà su iniziativa del Comune in città proponendo come tematica "Ieri, oggi e domani. Prove di Museo Diffuso".

Davvero tanti i progetti dei ragazzi del Melotti che, come detto oggi in conferenza, "si sono sentiti coinvolti in un qualcosa che va oltre alla didattica, sono esperienze che vanno oltre la formazione. Per loro è stata un'esperienza che arricchisce personalmente prima di tutto".

