Memorial Daniele Romanò: terza edizione al Palazzetto in ricordo del coach

«Memorial Daniele Romanò»: terza edizione ad Alzate per il torneo di pallavolo in memoria dell'allenatore scomparso nel gennaio 2021 a 64 anni. La manifestazione è in programma per l'8 giugno al Palazzetto dello sport.

L’iniziativa è stata ideata dalla Pro loco con la società Gs Rastà: un torneo di volley indoor/outdoor 6 vs 6, serale, e con scopo benefico.

Dopo il grande successo della prima edizione, torna in campo al Palazzetto dello sport il torneo che lo scorso anno aveva visto la partecipazione di numerosissime e tantissimi atleti, con la chiusura delle iscrizioni ben prima del termine per il boom di adesioni; la speranza è di ripetere l’ottimo risultato. Il numero massimo di squadre ammesse è di 12 e un massimo di 10 giocatori, il torneo sarà 6 vs 6 con un minimo di tre donne in campo.Il costo di iscrizione è di 15 euro a persona. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo il servizio bar e cucina.

L’iniziativa è sostenuta da Bcc Brianza e Laghi e patrocinata dal Comune di Alzate. Le iscrizioni saranno aperte a breve e in quella sede saranno indicati i recapiti per dare la propria adesione all'iniziativa.