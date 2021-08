L'obbligo di Green Pass è stato esteso anche alle mense aziendali. Ne consegue che anche nelle mense dei presidi di Asst Lariana, i dipendenti potranno accedere solo se muniti della documentazione o dell'idonea certificazione medica che attesti l'esenzione.

Mensa aziendali anche nei presidi di Asst Lariana servirà il Green pass

La precisazione arriva in una nota: "I lavoratori non muniti di Green Pass potranno ritirare un pranzo al sacco sostitutivo secondo le seguenti modalità (nel corso dei prossimi giorni saranno eventualmente date ulteriori indicazioni). Per le mense di Cantù e Mariano il pranzo potrà essere ritirato direttamente in mensa (senza prenotazione). Per la mensa di via Napoleona il pranzo potrà essere ritirato direttamente in mensa (senza prenotazione). Per la mensa di San Fermo il pranzo sostitutivo andrà prenotato entro le ore 11.30 del giorno precedente scrivendo una mail all'indirizzo Loc2347@camst.it Il ritiro lo si effettuerà poi in mensa a partire dalle ore 12.30. Per la mensa di Menaggio il pranzo potrà essere ritirato direttamente in mensa (senza prenotazione)".