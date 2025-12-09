Mercatino Ailanto: apertura straordinaria per le festività natalizie

Mercoledì 10 dicembre, dalle 16 alle 18, l’associazione Ailanto offrirà un’apertura straordinaria del proprio mercatino nei locali di via San Giovanni 10 a Lurago d’Erba, accanto alla chiesa prepositurale.
L’iniziativa
Il mercatino, in vista delle prossime festività, metterà a disposizione giochi e libri, acquisti ideali come pensierini di Natale ma anche per sostenere le attività dell’associazione.
Il mercatino Ailanto rappresenta da anni un punto di riferimento per chi desidera contribuire concretamente alle iniziative sociali del territorio, e l’apertura straordinaria si aggiunge al consueto appuntamento del sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.
L’associazione invita tutti i cittadini a partecipare all’evento, un’occasione per fare acquisti in vista del Natale e allo stesso tempo sostenere una realtà locale.