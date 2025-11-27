Mercatino benefico per sostenere l’associazione “Occhi nel buio”

L’associazione “Occhi nel buio” di Albavilla organizza un fine settimana dedicato alla solidarietà e all’artigianato locale: sabato 29 e domenica 30 novembre si terrà infatti un mercatino prenatalizio all’Opificio Zappa di Erba.

L’iniziativa

L’evento si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per la cura dei gatti accuditi dall’associazione organizzatrice e dal gattile Felixlandia di Cantù, che ogni anno si impegnano nel recupero degli animali abbandonati o in difficoltà.

Durante le due giornate sarà allestito uno spazio dedicato alla vendita di oggetti artigianali e idee regalo per il Natale: il ricavato servirà a sostenere la cura dei numerosi gatti di cui i volontari si occupano.

Nel 2024 l’associazione è riuscita a recuperare e far adottare 125 gatti. L’impegno è costante e le spese sono molte, perciò iniziative come questa risultano fondamentali per portare avanti le attività quotidiane.

L’ingresso al mercatino è libero, e sarà aperto sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10:30 alle 18 (domenica con orario continuato).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione tramite mail (occhi.nelbuio@libero.it), consultare il sito www.occhinelbuio.it e seguire l’account Instagram occhi_nel_buio_gatti.