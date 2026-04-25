Giocattoli, ma anche altalene, caschi, pattini e articoli d’abbigliamento che erano pronti a finire nel dimenticatoio hanno avuto nuova vita all’interno dell’evento «Vintage al parco», organizzato domenica 19 aprile dall’Amministrazione comunale di Cabiate.

Mercatino del riuso: i bimbi protagonisti con i loro stand

Tanti i bambini che sono stati protagonisti allestendo dei veri e propri banchetti. A Luca Tagliabue, 8 anni, è piaciuto vendere la sua bicicletta e poi ricomprarne una nuova con la quale è pronto a pedalare verso nuove avventure. Camilla Ballabio, 9 anni, e Tecla Frigerio, 8 anni, hanno aggiunto: «Ci è piaciuto gridare i prezzi e proporre la nostra merce alle persone». Al loro fianco c’erano ovviamente i loro genitori. «Abbiamo aderito perché si tratta di un’iniziativa che coinvolge tutte le età e anche i bimbi – ha spiegato una mamma, Marta Rho – Sostenibilità e second hand sono temi importanti e utili per le famiglie. L’aspetto divertente è che abbiamo comprato cose anche tra di noi». Un’altra mamma presente, Elisa Radaelli, ha invece sottolineato: «Penso sia stata una bella esperienza per i bimbi, che durante la giornata hanno utilizzato la matematica per fare i calcoli e dare i resti. Si sono divertiti e loro stessi hanno tentato di vendere qualche prodotto». Sulla stessa lunghezza d’onda anche un papà, Paolo Tagliabue: «I bambini vedono i mercatini e, soprattutto quando si va in montagna, spesso ci sono coinvolti i loro coetanei. Appena c’è stata l’occasione anche qui, l’abbiamo colta. Un po’ abbiamo venduto e un po’ abbiamo comprato. L’obiettivo non era sicuramente guadagnare, ma far fare un’esperienza ai più piccoli».

Le parole dell’assessore

In totale, nell’area parcheggio di via Paolo VI, all’interno dei parchi della Pace e Unità d’Italia, erano presenti 75 stand. Soddisfatta l’assessora agli Eventi, Cosetta Scalabrin: «Erano presenti numerosi bambini, provenienti sia da Cabiate sia dai Comuni limitrofi. Il coinvolgimento dei più giovani è stato possibile anche grazie alla collaborazione con le scuole del territorio, alle quali il progetto era stato presentato nelle settimane precedenti – ha dichiarato – Hanno partecipato anche diversi espositori di hobbistica e articoli vintage, arrivati da Varese, Lecco e Oggiono, insieme a numerose associazioni locali. Non è mancato il contributo dei commercianti cabiatesi, che hanno preso parte attivamente all’iniziativa, contribuendo a rafforzare il senso di comunità. Nel complesso si è respirata un’atmosfera di festa. Credo che momenti come questo rappresentino un’importante occasione di condivisione in cui le persone possono vivere esperienze positive, lasciarsi coinvolgere con leggerezza, osservare, scoprire e incuriosirsi». Ora l’Amministrazione comunale ha in calendario un nuovo evento, il 17 maggio in occasione di Ville Aperte. Visto il successo di «Vintage al parco», però, l’obiettivo è di renderlo una nuova tradizione.