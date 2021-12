Mercatino di Natale per il canile di Erba

Evento di solidarietà

Dopo l'appuntamento della scorsa settimana ecco la vendita per solidarietà.

Torna oggi, domenica 12 dicembre 2021, il mercatino di Natale

L'evento, organizzato dall’associazione I Randagi Animal’s dream è a favore del canile di via Manara

Già nello scorso fine settimana i volontari che ruotano intorno al canile si sono alternati per tenere aperto il mercatino. L’esposizione sarà aperta dalle 10 alle 18 presso la veranda del ristorante Gringhelon di via Manara, vicino lalla struttura del canile. In vendita tanti oggetti a sfondo natalizio da regalare ad amici e parenti. L’occasione per dare una mano al canile. Per informazioni contattare il numero di telefono 031-611633.