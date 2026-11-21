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Valbrona, nella frazione di Visino torna il mercatino natalizio della parrocchia Beata Vergine Assunta a cura de “Le befane di Visino”, gruppo di volontarie molto attive nella frazione.

Il mercatino

“Da alcuni anni organizziamo nell’ex salone del cinema il mercatino del riuso il terzo sabato di ogni mese, ad eccezione di giugno perché in quel periodo è aperto l’oratorio – spiegano le volontarie – Tutto quello che raccogliamo è per le necessità della parrocchia”.

In tempo di avvento però le volontarie si occupano anche di realizzare il mercatino natalizio, la cui apertura è in programma proprio per sabato 21 novembre. Il mercatino sarà aperto tutti i sabati dalle 15 alle 18 e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Inoltre è prevista un’apertura straordinaria anche martedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata. Per l’occasione sarà aperto anche il mercatino dell’usato.

Fondi per riqualificare la moquette

I fondi raccolti nei mercatini serviranno per uno scopo benefico:

“Quest’anno raccogliamo i soldi per togliere la moquette ammalorata dall’altare centrale della nostra chiesa. Speriamo di non trovare sotto delle brutte sorprese”, spiegano scherzando le volontarie.

Ma non ci sarà solo il mercatino: