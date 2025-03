Un mercatino del riuso per aiutare la parrocchia di Visino: in particolare l’oratorio della frazione di Valbrona, dove di recente è entrata l’acqua in occasione delle piogge intense.

Appuntamento sabato 15 marzo

L'iniziativa nasce da un gruppo di sette donne che già si occupa di organizzare mercatini a favore della parrocchia. "In questo caso abbiamo scelto di destinare i proventi del mercatino del riuso, che si tiene una volta al mese da gennaio a maggio, al rifacimento della fognatura dell’oratorio che si è rotta poco tempo fa. Purtroppo l’acqua tornava indietro e le sale dell’oratorio erano diventate impraticabili, Visino è una zona particolarmente problematica quando piove molto" spiega Claudia Silva, una delle referenti.

Il mercatino dell’usato della parrocchia Beata Vergine Assunta di Visino si tiene in via Roma, presso l’oratorio: il prossimo appuntamento sarà sabato 15 marzo dalle 14 alle 18 mentre i successivi sono stati fissati per il 12 aprile e il 3 maggio nello stesso orario. Sulle bancarelle si possono trovare diversi prodotti e oggetti tra cui articoli per la casa, abbigliamento, scarpe, giochi, libri e bigiotteria. L’importante è contribuire in qualche modo: lo scopo del mercatino del riuso è infatti benefico.

A illustrare l’avanzamento delle opere al sistema fognario e la destinazione dei fondi che vengono raccolti attraverso l’iniziativa solidale è il parroco Virginio Resnati: "I lavori alla fognatura sono terminati, ma bisogna risolvere il problema dell’incanalamento dell’acqua perché gli scarichi passano sotto il campo da calcio dell’oratorio. Servirebbe un intervento alle tubature, nel frattempo abbiamo anche sistemato la cinta che era stata danneggiata da alcune piante".