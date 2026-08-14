Mercoledì a Margno i funerali di Maria Elisabetta Raggi

Sarà possibile rendere omaggio alla salma dalle 14.30 di domani, sabato 15 agosto, fino alle 10 di mercoledì

Sarà seppellita nel cimitero del piccolo paese della Valsassina

Si svolgeranno mercoledì, 19 agosto , i funerali della dottoressa Maria Elisabetta Raggi. Una scomparsa improvvisa, avvenuta martedì 11 agosto, che ha gettato nello sconforto l’intera città di Erba, dove viveva.

L’ultimo saluto si svolgerà alle 14 nella chiesa di San Bartolomeo a Margno, in Valsassina, preceduto dalla recita del rosario. Al termine della funzione religiosa ci sarà la tumulazione nel cimitero locale.

La salma ospitata alla casa funeraria di Anzano

Maria Elisabetta Raggi da domani e fino alla mattina del funerale sarà ospitata presso la casa funeraria Sala ad Anzano. Sarà possibile farle visita dalle 14.30 di domani alle 10 di mercoledì secondo i seguenti orari: 9.30-12.30 e 14.30-18.30.