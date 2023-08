Mercoledrink a Cantù: nuovi controlli dei Carabinieri e della Polizia locale.

Nel corso della serata di mercoledì scorso sono proseguiti i controlli a Cantù, momento in cui molti giovani frequentano il centro canturino. Per questi controlli sono stati impiegati 6 militari, un’unità dei Carabinieri Cinofili di Casatenovo, con il pastore tedesco “Jimmi”, per la ricerca di stupefacenti e la nuovissima Stazione Mobile. E' proseguita, inoltre, con profitto e soddisfazione la collaborazione con la Polizia Locale di Cantù, con l’impiego di 4 pattuglie e otto uomini che hanno sorvegliato coi Carabinieri, le maggiori vie di comunicazione e il centro cittadino. In seguito a questi controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà per violazione delle norme imposte dal "Daspo Urbano", un 19enne di origini straniere, con precedenti di polizia, poichè violava il divieto di intrattenersi nel centro urbano canturino.

Un altro arresto

I militari del NOR – Aliquota Radiomobile, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti sottoposti a misure di restrizione, inoltre, hanno arrestato un 36enne pregiudicato, poichè violava ripetutamente le limitazioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, provvedimento necessario in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Cermenate e dello stesso NOR. Infine i militari della Stazione Carabinieri di Mozzate hanno notificato a un 38enne di origini straniere un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria, che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare, poichè si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne, nei confronti dei propri familiari.