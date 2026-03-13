Messa in sicurezza del ponte di Saruggia: via ai lavori, attenzione alle modifiche viabilistiche

Messa in sicurezza del ponte di Saruggia: via ai lavori ad Albavilla, attenzione ai provvedimenti viabilistici provinciali.

Senso unico alternato da lunedì a venerdì

Sono stati annunciati con ordinanza provinciale emessa oggi, venerdì 13 marzo. Per consentire l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza lungo la ex ss 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via Prealpi, all’altezza del ponte di Saruggia. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 16 a venerdì 20 marzo dalle 8.30 alle 16.30 e sarà necessario per la posa di una rete di protezione anticaduta di calcinacci sulle parti ammalorate della struttura che sostiene la strada comunale sovrastante. L’operazione è finalizzata a mettere in sicurezza la circolazione lungo la provinciale in attesa del successivo intervento di risanamento del ponte.

In particolare, la posa della rete anti calcinacci e anti caduta prevede l’utilizzo di mezzi che occuperanno parzialmente la carreggiata

della strada Provinciale. Per garantire le condizioni di sicurezza è dunque disposto il provvedimento garantendo sempre e in sicurezza la circolazione pedonale, veicolare, dei mezzi di emergenza, (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco ecc.) e del trasporto pubblico in

servizio di linea. La riapertura al transito della carreggiata stradale potrà avvenire solamente dopo il ripristino della strada e della segnaletica.