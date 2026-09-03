Messa in sicurezza della Lariana: finanziamenti da Regione per 4 milioni di euro

Messa in sicurezza della Lariana: Regione Lombardia finanzia gli interventi per 4 milioni di euro. Le opere, inserite nel Piano Lombardia, interesseranno i territori di Faggeto Lario, Pognana Lario, Lezzeno e Bellagio e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza di una delle principali arterie viarie della provincia di Como, con particolare attenzione alla mobilità pedonale e alla protezione degli utenti della strada.

“Obbiettivo importante per collegamenti più sicuri”

“La messa in sicurezza della SP 583 Lariana è un obiettivo importante per garantire collegamenti più sicuri e tutelare chi ogni giorno percorre questa strada – ha dichiarato l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, presente al sopralluogo insieme al presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, e ad altri esponenti delle istituzioni locali – Con questo investimento Regione Lombardia interviene concretamente su un’infrastruttura strategica, rispondendo a esigenze reali del territorio e mettendo al centro la sicurezza delle persone, in particolare dei pedoni, tra gli utenti più vulnerabili”.

“Gli interventi finanziati da Regione Lombardia – ha aggiunto Fermi – renderanno la Lariana più sicura e fruibile, migliorando le condizioni di percorrenza e riducendo i rischi. È inoltre un esempio concreto di come la collaborazione tra Regione, Provincia e Comuni possa tradursi in risultati importanti per i cittadini”.

Le opere comprendono la realizzazione di marciapiedi esterni alla carreggiata dotati di dispositivi di ritenuta, l’adeguamento della sede stradale, il consolidamento di opere esistenti, la realizzazione di nuovi marciapiedi e interventi di manutenzione.

Il progetto è articolato in quattro principali interventi. Il primo riguarda Faggeto Lario-Pognana Lario con la sostituzione delle barriere esistenti con nuove barriere a norma, integrate con dispositivi per la sicurezza dei motociclisti, i cosiddetti ‘salvamotociclisti’, oltre al rifacimento dei banchettoni in cemento armato dove necessario. L’intervento interesserà complessivamente circa 1.000 metri. Il secondo sarà a Pognana Lario, località Quarzano: un allargamento del ponte, finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura.

Si interverrà poi su Lezzeno, tratta verso il Ponte del Diavolo: saranno realizzati nuovi marciapiedi rialzati esterni alla carreggiata, dotati di dispositivi di ritenuta, per una lunghezza di circa 530 metri. Il progetto prevede inoltre il consolidamento di due ponti esistenti.

Infine, a Bellagio, in località San Giovanni-Giardini Pubblici è prevista la realizzazione di nuovi marciapiedi rialzati esterni alla carreggiata, con dispositivi di ritenuta stradale, per una lunghezza di circa 224 metri.