Messa in sicurezza delle piante: via ai lavori

Ad Asso interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle piante ad alto fusto nelle aree adiacenti al municipio.

Lavori al via

I lavori prenderanno il via lunedì 2 marzo dalle 7. Le aree interessate sono il parcheggio comunale retrostante il municipio, con accesso da via Prato e il tratto di via Romagnoli dal civico 11 al civico 40. E’ in programma una chiusura temporanea al traffico sia veicolare che pedonale, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata. Il parcheggio non sarà accessibile e i provvedimenti resteranno in vigore sino al termine dei lavori.

Un intervento necessario

L’intervento è necessario per garantire sicurezza e pubblica incolumità, vista la presenza di mezzi meccanici e il rischio di caduta dei rami nel corso delle operazioni.