Messaggi d'amore nelle scuole canturine

Tornare a usare carta e penna per scambiarsi dei messaggi d’amore in occasione di San Valentino. Ad avere questa idea sono stati gli studenti e le studentesse di ben due istituti di Cantù: il liceo artistico e delle scienze umane "Fausto Melotti" e l’istituto "Antonio Sant’Elia".

In entrambe le scuole alunni, docenti e personale Ata potranno inserire i propri messaggi d’amore che il giorno di San Valentino verranno consegnati ai destinatari.

L’iniziativa degli studenti del Sant’Elia

Motore dell’iniziativa al Sant’Elia sono stati i rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto. Raccontano Federica Peduzzi, Alessandro Canibus, Alessandro Bonà e Lorenzo Fossati, i rappresentanti degli studenti:

"L’idea è nata in campagna elettorale. Stavamo cercando delle proposte interessanti per essere eletti e uno studente del nostro gruppo ha avuto l’idea per San Valentino".

Gli studenti del Sant’Elia fino al 13 febbraio troveranno tre urne al front office: una per gli studenti, una per i professori e una per il personale Ata:

"Chiunque potrà inserire un bigliettino con un pensiero carino dedicato a una persona in particolare. Chi vorrà potrà firmarsi, ma chi non vorrà potrà rimanere anonimo. L’importante è che siano indicati nome e cognome del destinatario. C’è anche un’altra regola: sono vietati i messaggi offensivi o con parole sgradevoli".

Il 13 le urne verranno aperte e i rappresentanti di istituto, con l’assistenza della referente dell’iniziativa, la professoressa Claudia Tordino, divideranno i biglietti.

Il giorno di San Valentino saranno gli stessi rappresentanti a consegnare, di classe in classe, i biglietti d’amore ai destinatari.

Commenta il preside Lucio Benincasa:

"Mi è sembrata una bella iniziativa e mi è piaciuta anche per il fatto che i ragazzi abbiano deciso di condividere dei pensieri carini, oltretutto utilizzando uno strumento che non è di questi tempi".

Il Cupido del Liceo Melotti

Anche al liceo Melotti l’idea dedicata a San Valentino è venuta alle rappresentanti di istituto: anche qui all’ingresso verrà posta una scatola dove chi vorrà potrà inserire un pensiero da dedicare a una persona in particolare.

Spiegano le rappresentanti d’istituto Sara Castiglione, Chiara Orsenigo, Carolina Greta Buono e Dani Sophia Angela Costantin:

"A scuola abbiamo già un account Instagram dove vengono pubblicati dei messaggi o dei pensieri dedicati a persone in particolare. Per San Valentino volevamo proporre un’iniziativa simile, ma utilizzando carta e penna".

I messaggi, oltre a non essere volgari o offensivi, dovranno però rimanere anonimi:

"Nessuna firma, solo il nome del destinatario, il mittente rimarrà sconosciuto".

Anche qui, come al Sant’Elia, saranno poi loro a consegnare i bigliettini:

"Faremo i Cupido della situazione, speriamo che possa scoccare la scintilla e essere così artefici della nascita di qualche amore".