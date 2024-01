Meteo avverso: posticipato il falò di Sant'Antonio

Il rogo era previsto per domani, mercoledì 17 gennaio, giorno dedicato al santo

Crevenna rinvia al fine settimana il tradizionale rito

A causa delle previsioni meteo avverse l'organizzazione della Fiera di Sant'Antonio ha deciso di rimandare il tradizionale "falò del purcel" che si sarebbe dovuto tenere domani, mercoledì 17 gennaio, alle 20.30, giorno dedicato proprio al santo e venerato nella frazione Crevenna di Erba. Il rogo verrà acceso sabato, 20 gennaio, alla stessa ora.

Invariato il programma di domani

Per domani, mercoledì 17 gennaio, resterà invariato il resto del programma. Alle 9 verrà aperta la chiesa di Crevenna e alle 10 prenderà il via la fiera con le tradizionali bancarelle. Alle 10.30, verrà celebrata la messa solenne dedicata a Sant'Antonio, con la benedizione del pane e del sale. Alle 14.30, devozioni alla reliquia. Nel pomeriggio, rosario alle 16.30 e messa alle 17. In serata, alle 20.15, canto di compieta.

Domenica Crevenna ospiterà la fiera per l'ultima giornata

Domenica, 21 gennaio, la frazione di Crevenna ospiterà la tradizionale fiera, che si aprirà alle 9. Alle 9.30 partirà la processione, a cui prenderanno parte le confraternite, per giungere alle 10 in chiesa per la messa solenne. Al termine della celebrazione, sfilata e benedizione dei trattori e dei prodotti dell'agricoltura, in collaborazione con Coldiretti. Con l'occasione ci sarà anche la benedizione del pane e del sale e l'omaggio alla reliquia. Alle 17, messa a chiusura delle celebrazioni.

Lo scorso anno, a far visita alla manifestazione era stato anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.