Le previsioni

Sarà un inizio d'anno all'insegna del bel tempo.

Cosa ci dobbiamo aspettare dal meteo in Lombardia per i prossimi giorni? Per i lettori di Priamacomo.it, risponde a questa domanda Francesco Mì, Colonnello dell'Aereonautica militare.

Meteo in Lombardia: temperature in lieve aumento e cielo sereno

OGGI: Persiste sull’Italia settentrionale l’azione di un robusto anticiclone che garantirà ancora per i prossimi giorni condizioni di stabilità atmosferica. Sulla nostra regione si prevede un cielo sereno con una moderata foschia mattutina in particolare sui fondo valle in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Temperatura in lieve aumento con valori minimi compresi tra 04 e + 6 gradi e massime tra 11 e 14 gradi con una lieve inversione termica alle quote più alte.

DOMENICA: Si prevede un cielo prevalentemente sereno ed una moderata ventilazione dai quadranti settentrionali che favorirà parzialmente la dissoluzione della foschia e dello smog nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie con valori minimi compresi tra 03 e 05 gradi e massime tra 10 e 14 gradi.

LUNEDì: L’azione della alta pressione favorisce un cielo prevalentemente limpido e soleggiato nelle ore centrali della giornata, mentre nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto tornano i banchi di nebbia in particolare nei fondo valle. Le temperature subiranno un lieve abbassamento con valori minimi compresi tra 03 e 05 gradi e massimi fino a 11 gradi.

MARTEDì: Giornata caratterizzata da una cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse e sottili in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 1 e 3 gradi e massime tra 08 e 10 gradi.

MERCOLEDì: Si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità specie nella prima parte della giornata, in seguito miglioramento. Temperature senza variazioni nei valori minimi ed in aumento in quelli massimi.

GIOVEDì-VENERDì: Si prevede un cielo soleggiato ma, ventilato per vento favonico che favorirà una buona visibilità. Temperature stazionarie con valori sopra la media del periodo ,con una percezione di relativo freddo causa di wind chill.