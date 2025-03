Mette in vendita le sculture del padre per sostenere il restauro dell'organo

Il mercatino si svolgerà domani, domenica, nella sede della Società operaia

Un mercatino con sculture in legno di Luigi Cattaneo. E’ l’iniziativa della corale Santo Stefano di Canzo per sostenere il restauro dell’organo Serassi. A mettere a disposizione le opere dell’artigiano valbronese è la figlia Maria Grazia, che fa parte proprio della corale.

Il mercatino si svolgerà nella sede della Società operaia di mutuo soccorso domani, domenica 16 marzo, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Maria Grazia Cattaneo ha voluto fare questo regalo alla Corale canzese che lei frequenta da un mese:

"Ho sempre amato cantare, facevo parte della corale di Valbrona. Poi le avversità della vita mi hanno portato da tutt’altra parte ma, ora che sono più serena, sono entrata a far parte di questo gruppo e il lunedì per me è diventata una giornata speciale. Dopo aver mostrato alcune opere di papà per una piccola vendita benefica, l’idea: allestire un mercatino ad hoc con le sue sculture artigianali in legno per restaurare l'organo. Per me è un modo per onorare lui e la sua generosità".