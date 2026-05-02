Mezzo secolo della biblioteca: ricco calendario per festeggiare

Mezzo secolo della biblioteca «Alciato» di Alzate: pronto un calendario di iniziative per tutto il 2026. E’ iniziata a gennaio e terminerà a fine anno la rassegna dedicata al 50° anniversario della biblioteca: il clou dei festeggiamenti sarà il 23 maggio con un pomeriggio per celebrare non solo il «compleanno» della sede di via Girola, ma anche il decimo anno dell’adesione al progetto Nati per leggere.

Il 23 maggio il clou della festa

«Il 23 maggio è la data in cui coincidono il 50° della biblioteca e il 10° di Nati per leggere – sottolinea l’assessore alla Cultura, Mariolina Sala– Abbiamo pensato a un pomeriggio con tante iniziative, per i “primi lettori” del progetto Npl e gli attuali utenti. Ci sarà un momento istituzionale, con anche la nostra bibliotecaria Manuela Paleari. La nostra biblioteca ha al momento 1.100 utenti: abbiamo pensato anche a loro, con gadget che porteranno il logo della biblioteca, rivisitato per i 50 anni. Ci saranno tante altre sorprese».

Come detto i festeggiamenti non si limiteranno a un giorno. «Questo importante traguardo non si limita a una singola giornata di festa – prosegue – Abbiamo scelto di estendere le celebrazioni su tutto il 2026, con un programma per tutte le età di appuntamenti culturali, presentazioni di libri, laboratori, conferenze e attività: l’impegno dell’amministrazione per la cultura non si esaurisce in un momento simbolico, ma si sviluppa in maniera continuativa».

Gli eventi hanno preso il via a gennaio e proseguiranno il 22 maggio alle 21, al Cpa, con la lezione «Leopardi non era uno sfigato». «A giugno attiveremo sul canale Instagram della biblioteca una rubrica di consigli di lettura – aggiunge Sala – Proseguiranno in estate le Coccoletture e a giugno, luglio e agosto la rassegna “R-Estate” si svilupperà sul tema del giallo, declinato in 5 iniziative. Il programma abbraccia varie sfaccettature per offrire momenti culturali per tutti».

A settembre e ottobre proseguirà poi la rassegna Alzate incontra-Grandi autori, oltre al ritorno di Musica in Villa. «La programmazione è in evoluzione – ancora Sala – Stiamo ultimando il calendario completo. L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione per consolidare la biblioteca come punto di riferimento per la comunità tutto l’anno, non soltanto in occasione della ricorrenza celebrativa. Ringrazio la nostra bibliotecaria Manuela Paleari, per l’eccellente lavoro che svolge da 30 anni ogni giorno, con competenza, passione e dedizione. Con la sua professionalità è stata capace di rendere la biblioteca un punto di riferimento vivo e accogliente per alzatesi e non. Con lei abbiamo creato un ottimo team, insieme alla consigliera delegata alla cultura Marica Sandionigi».