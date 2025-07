Micale confermato presidente dell'associazione anziani

Il sodalizio

"Voglio proseguire in continuità con quello che si sta facendo", ha dichiarato

Francesco Micale è stato confermato presidente: guiderà l’Associazione Anziani e Pensionati di Capiago Intimiano ancora per i prossimi due anni.

Il presidente e il direttivo

Micale guida il sodalizio da 12 anni e nelle ultime elezioni la sua carica è stata rinnovata. Assieme a Micale, del direttivo faranno parte anche Sergio Comolli, in qualità di vicepresidente, Claudio Alfieri, Carluccio Arnaboldi, Guglielmo Auguadro, Giuseppe Arnaboldi, Mario Castello, Angelo Cerri, Claudio Corradi, Mario Iorio, Sergio Locatelli, Margherita Marelli, Mariarita Marelli e Luigi Molteni.

Il comnento di Micale

Ha commentato così la sua riconferma Micale:

"Sono molto contento di essere stato confermato. La mia idea è quella di proseguire in continuità con quello che si sta facendo. Poi se dovesse arrivare qualche suggerimento interessante si potrà mettere in atto".

La novità della prossima stagione

Rinnovato il consiglio, l’associazione sta già pensando alle proposte per la prossima stagione, tra le quali ci sarà anche una novità: il corso base di francese che si andrà ad affiancare a quello di inglese, già proposto con successo in questi mesi, tanto che per il prossimo anno il sodalizio proporrà il corso base e quello di inglese avanzato. I corsi si terranno al Castello di Ariberto da ottobre a maggio e le lezioni si svolgeranno al mattino. Il termine per le richieste di iscrizione è il 15 luglio. Per informazioni si può passare in sede dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11 oppure contattare il 334.1507135.