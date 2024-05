Ministro a “tu per tu” con gli studenti canturini

Nel dicembre 2023, è stato approvato (in prima lettura) dal senato un disegno di legge governativo che va a riformare l’istruzione tecnico-professionale con il nuovo modello 4+2 che prevede la riduzione a quattro anni del percorso scolastico. La riforma entrerà in vigore dal prossimo anno. E di questa, ha parlato il ministro: “La mentalità erede della scuola gentilizia va cambiata - ha dichiarato - Bisogna tornare a mettere la persona al centro, non c’è gradazione di dignità tra una scuola professionale e un liceo. Se mettiamo al centro il talento questa gerarchia non ha più senso. Insisto sull’importanza del collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa e ho voluto tanto fortemente la riforma che con il '4+2' consente a chi si diploma agli istituti tecnici e professionali in quattro anni di iscriversi direttamente agli Its”.