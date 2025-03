Minoranze di nuovo all'attacco: "Serve una soluzione per le vie Adua e Leopardi"

Si chiedono spiegazioni in merito alla sicurezza viabilistica delle due strade

Attenzione di nuovo alta dopo gli ultimi due incidenti

Via Leopardi e via Adua a Erba saranno ancora protagoniste del prossimo Consiglio comunale, previsto per lunedì 24 marzo. I tre gruppi di minoranza - uniti in maniera compatta per portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale i problemi legati alla viabilità - tornano alla carica e presenteranno infatti un’interpellanza per avere spiegazioni in merito alla sicurezza stradale delle due strade. In particolare, dopo gli ultimi casi eclatanti che hanno visto coinvolto prima l’ex assessore Franco Brusadelli, investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, e successivamente un giovane di 18 anni in sella al suo motociclo.

"La pericolosità è sotto gli occhi di tutti"

Uniti per avere risposte sono Alberta Chiesa, capogruppo del Partito democratico, Doriano Torchio di Democrazia partecipata e Michele Spagnuolo di Erba civica:

"Si tratta di un problema dei cittadini, che non ha colore politico. Chiediamo perciò se l’Amministrazione intende prendere provvedimenti e soprattutto quando. Noi non possiamo dare soluzioni ma, visto che niente è stato fatto nonostante le nostre precedenti richieste, chiediamo se dopo i gravi fatti delle ultime settimane ci fosse la necessità anche da parte dell’Amministrazione di dare risposte concrete. La pericolosità purtroppo è sotto gli occhi di tutti".

Quelle vie sono vissute con un senso di pericolo costante

L’azione unitaria dei tre gruppi di opposizione va nella direzione di ricevere risposte concrete, per riuscire a dare una maggiore sicurezza ai cittadini che sicuramente vivono quel tratto di strada con una sensazione di pericolo costante.