Mirabello Go Green: 600 bimbi delle primarie abbelliscono il centro commerciale con le loro piantine.

Le piantine curate e fatte crescere dai bambini delle scuole primarie di Cantù da mercoledì, 1 giugno 2022, abbelliscono il Centro Commerciale Mirabello. Il progetto "Mirabello Go Green", presentato alle scuole lo scorso 26 aprile, è stato finalizzato mercoledì con la consegna da parte dei bambini delle loro piccole pianticelle. Ad ogni classe partecipante i professionisti di Giardango hanno fatto conoscere e consegnato una talea (un frammento di una pianta) da innaffiare, curare, potare e quindi far crescere, non come si fa tradizionalmente nella terra, bensì attraverso una tecnica idroponica: le piantine hanno messo radici in un bicchiere d’acqua e una volta cresciute a sufficienza sono state messe a dimora in un vasetto con argilla espansa e acqua.

IL DIRETTORE DIEGO TURRI PRESENTA IL PROGETTO

