Mirabello si colora con New York e Milano

Lo skyline di New York e di Milano, realizzati in una costruzione colorata da tante lucine è quanto realizzato a Mirabello di Cantù.

Non è un presepe vero e proprio, ma l’atmosfera che crea, il fatto che venga illuminata dall’8 dicembre e che i colori richiamino l’atmosfera natalizia, la fanno diventare quasi tale. Il riferimento è alla creazione di Francesco Arena, 56 anni, il quale, aiutato da Luca Novati di 12 anni, ha realizzato il panorama urbano di due città iconiche quali la Grande Mela e il capoluogo regionale lombardo.

Racconta il canturino:

"E’ il terzo anno che mi cimento in queste realizzazioni semplicemente per hobby e perché mi piace farlo. Nel primo abbiamo realizzato solo una ferrovia, nel secondo la ferrovia con la montagna, mentre quest’anno abbiamo scelto un tema completamente diverso".

La perfetta sinergia tra Arena e il giovanissimo Luca nasce in primo luogo da un rapporto di vicinato:

"Tutti abitiamo in via Tintoretto, a Mirabello. Infatti il luogo dove costruiamo il nostro modello si trova all’interno del giardino della famiglia Novati. Si tratta grossomodo di uno spazio di sette metri per quattro, sul quale montiamo tutta la struttura".

Il lavoro però parte da lontano, sebbene poi venga assemblato solitamente in autunno. Racconta Arena:

"I vari pezzi inizio a costruirli verso la fine di aprile e proseguo fino a ottobre. Sfrutto la stagione estiva anche perché ho più tempo a disposizione. Sono tutti realizzati in poliuretano espanso, che Luca colora una volta completata la costruzione. Quest’anno per esempio ho costruito l’Empire State Building, il ponte di Brooklyn con anche Godzilla per quanto riguarda New York, mentre per Milano ho fatto per esempio il Castello Sforzesco e il Bosco Verticale, tappezzandolo con verde finto".