Mirjam, mamma influencer con un’anima ecologica

Mamma social, influencer con milioni di visualizzazioni e un’anima ecologica: Mirjam Richard si presenta.

Mirjam è una mamma social

Mirjam Richard, 25 anni, origini franco-tedesche, è cresciuta in Bretagna (Francia), raggiunta la maggiore età ha scelto di lasciare tutto. Trasferimento a Milano, il lavoro come ragazza alla pari in una famiglia. Poi, sette anni fa, la seconda svolta: l’incontro casuale - durante una festa - con Matteo Frigerio, olgiatese, oggi 36 anni, divenuto suo compagno. Coppia con tre figli piccoli: Enea, 5 anni, Noah, 3 anni e Lisa di 1 anno e mezzo. Mirjam è una giovane mamma cresciuta rapidamente, anche nella virtuale piazza di Instagram, dove - step by step - sta accumulando follower e like. Il suo profilo - semplicemente.mammaa (volutamente con la doppia a finale) - è seguito da 142.000 persone e le sue storie e reel sono sempre più popolari, con un picco di 11.000.000 di visualizzazioni per un singolo contenuto.

