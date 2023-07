Miss Arcene: canturina passa alle finali regionali.

Sabato presso la piazza Civiltà Contadina ad Arcene, in provincia di Bergamo, si sono svolti due importanti appuntamenti, organizzati da Alessandra Riva esclusivista di Miss Italia in Lombardia in collaborazione con Silvia Napolitano titolare del Bar Bogni di Arcene, la selezione regionale di Miss Arcene e la finale regionale di Miss Sorriso Lombardia. Frenesia sin dalle 14 con l’arrivo delle nuove iscritte, che prima della selezione serale hanno preso parte alla fase dei casting. Al termine le ragazze che hanno passato il casting si sono unite alle idonee e alle finaliste regionali e successivamente hanno effettuato le prove in vista dello spettacolo e un corso di portamento organizzato da Rial Events che le ha aiutate ad avere più sicurezza in vista

dello spettacolo serale. Il pomeriggio è proseguito con una serie di attività, che hanno visto protagoniste le concorrenti al titolo Regionale di Miss Sorriso Lombardia e la selezione di Miss Arcene: shooting fotografici, riprese video nei luoghi più caratteristici e iconici della città di Arcene: un programma social pianificato ad hoc che ha permesso al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che hanno loro stesse promosso attraverso i loro profili IG.

Secondo posto per una canturina

Per la selezione regionale Miss Arcene, la prima classificata è stata Sinai Lagrè, 18 anni, di Cazzago San Martino ma vive a Costa di Mezzate, alta 160 cm, capelli castano e occhi verdi. Una delle sue più grandi passioni è la cucina in particolare la pasticceria, a questo proposito il suo sogno nel cassetto è di poter aprire una pasticceria per celiaci. Al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta si è classificata Serena Moscatelli, 21 anni, di Figino Serenza, alta 175 cm, capelli biondi e occhi marroni. È prossima alla laurea in infermieristica ed è stato sempre il suo sogno fin da piccola diventare infermiera perché la sua sorellina è volata in cielo 2 anni fa e le ha fatto una promessa. Nel tempo libero si dedica al giornalismo sportivo seguendo la pallacanestro di serie A e il calcio serie B.