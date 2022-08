Nello splendido scenario lacustre di Bellano, domenica 7 agosto 2022, al Palasole si è svolta la tappa di finale regionale per l’elezione di Miss Cinema Lombardia 2022, che ha visto arrivare ad un passo dalla vittoria la comasca Giulia Zengarini.

Miss Cinema Lombardia 2022: seconda la carughese Giulia Zengarini

Per il secondo anno consecutivo il comune di Bellano ha fortemente voluto una delle più importanti tappe del tour Miss Italia Lombardia. Il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore Irene Acquaroli, insieme ad Alessandra Riva agente del concorso per la Lombardia, hanno studiato un evento che è iniziato sin dalle prime ore del pomeriggio.

Dal loro arrivo le ragazze in gara sono state protagoniste di un’intera giornata di shooting fotografici, riprese video e realizzazioni di contenuti social che ha permesso loro di farsi conoscere all’interno del contesto delle bellissime attrazioni naturali della cittadina di Bellano: dall’Orrido, ripide cascate proprio al centro della città, alle "lucie" imbarcazioni storiche tipiche del lago di Como, facendo conoscere al pubblico del web le meraviglie di questa città. Alle ore 21:00 ha preso il via lo spettacolo aperto da una sigla coreografata delle Miss e una sfilata della madrina della serata Miss Kissimo Lombardia Melissa Arnoldi nelle vesti di un angelo, con le ali create da Mia L’arte del riciclo. Giurati della serata il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, Iryna Nicoli Miss Miluna Italia 2019, Letizia Maestri Make up Artist, Thomas Negri e Paula Christine Cancemi imprenditrice nel settore cosmetico.

Sfilata in abiti da sera, body da concorso, bikini ed esibizioni si sono susseguite sul palco durante lo spettacolare evento che ha portato all’elezione della Cremonese Miss Cinema Lombardia Angelica Ferrari che si è aggiudicata così il pass per le fasi nazionali. Angelica 18 anni di Capralba (CR) 176 cm occhi azzurri e capelli biondi, studentessa delle superiori, ha la passione per il mondo televisivo e per la ginnastica artistica che pratica da quando ha 4 anni anche a livello agonistico, ha portato infatti su palco una strepitosa esibizione in questa disciplina. Ha anche la passione per lo studio delle lingue, parla infatti spagnolo, inglese e francese e ha studiato per due anni il cinese.

Secondo posto per Giulia Zengarini

A contendersi la corona con lei durante il momento batticuore, Giulia Zengarini 18 anni di Carugo: 1,80 occhi verdi e capelli castani, ha studiato recitazione e cinema oltre che teatro, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 8 anni ed ha appena finito il campionato di serie C, pronta ad iniziare la serie B la prossima stagione, ma con il sogno della serie A. Ha già avuto diverse esperienze nel mondo della moda e della pubblicità e lavora anche come receptionist in una palestra.