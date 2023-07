Ieri, domenica 9 luglio 2023, presso il Magic Corner Cafè in Piazza Giuseppe Verdi 14 a Corteolona, in provincia di Pavia, si sono svolti due importanti appuntamenti, organizzati da Alessandra Riva esclusivista di Miss Italia in Lombardia in collaborazione con il Magic Corner Cafè e il patrocinio del comune di Corteolona: la selezione regionale di Miss Magic Corner Cafè e la finale regionale di Miss Eleganza Lombardia, alle quali hanno partecipato anche alcune ragazze comasche, ovvero Lisa Ravelli di Luisago, Franceska Andrea Pellizzoni di Cantù e Chiara Fabian di Cermenate. Pellizzoni, tra tutte, è riuscita a guadagnare la terza posizione nella classifica di Miss Eleganza Lombardia.

Miss Eleganza Lombardia: terza una canturina, è Franceska Pellizzoni

Alle 14 del primo pomeriggio c’è stato il casting regionale per le nuove iscritte organizzato da Rial Events, dove sono state scelte le concorrenti protagoniste dell’intero Tour Miss Italia Lombardia 2023. Alle 15 si sono unite alle idonee e hanno creato il gruppo delle partecipanti al titolo di Miss Magic Corner Cafè 2023.

Il pomeriggio è proseguito con una serie di attività, che hanno visto protagoniste le concorrenti al titolo Regionale di Miss Eleganza Lombardia e la selezione di Miss Magic Corner Cafè 2023: shooting fotografici, riprese video nei luoghi più caratteristici e iconici della città di Suzzara: un programma social pianificato ad hoc che ha permesso al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che hanno loro stesse promosso attraverso i loro profili IG. Inoltre, è stato possibile seguire l’intera giornata sui profili social di Miss Italia Lombardia che hanno documentato story dopo story questo imperdibile appuntamento.

Alle 17 sono state effettuate le prove su palco e il corso di portamento gratuito tenuto da Alessandra Riva di Rial Events per dare più sicurezza alle ragazze in vista dello spettacolo serale. Alle 21 si è svolto lo spettacolo che ha visto le ragazze presentarsi davanti alla giuria con body da concorso e abiti da sera. Sfilate, gare ed esibizioni: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza.

Special Guest: Alessia Anzioli, Miss Miluna Lombardia 2023; prima finalista regionale del Tour 2023.

Miss Eleganza Lombardia le concorrenti:

1 Lisa Ravelli, 29/06/2003, Como, Luisago, 170 cm.

2 Beatrice Premoli, 18/07/2003, MB, Desio, 168 cm.

3 Federica Riva, 26/06/2002, Lecco, Galbiate, 168 cm.

4 Matilde Cattaneo, 27/07/2003, Pavia Frascarolo, 165 cm.

5 Benedetta Caso, 10/03/2002, Varese Luvinate, 165 cm.

6 Giulia Raiola, 13/05/2004, Milano, Milano, 170 cm.

7 Valentina Fuso, 31/07/2003, Lodi, Mulazzano, 173 cm. 2^.

8 Lara Fratantoni, 07/08/2001, Lodi, Lodi, 171 cm.

9 Veronica Comparelli, 18/01/1995, Lecco, Lecco, 173 cm.

10 Gaia Grimoldi, 08/11/2004, MB, Brugherio, 173 cm.

11 Gabriella Bonizzardi, 10/11/2003, Brescia, Prevalle, 174 cm.

12 Fabiana Iannicelli, 27/10/2002, Milano, Liscate, 174 cm. 1^ (passa prefinali naz.).

13 Franceska Andrea Pellizzoni, 16/08/2002, Como, Cantù, 171 cm. 3^.

14 Elisabetta Delcarro, 11/10/2000, Bergamo, Lurano, 170 cm.

15 Giorgia Di Pucchio, 21/05/2005, Varese, Somma Lombardo, 170 cm.

16 Anna Asia Ferrazzano, 02/07/2001, Milano, Cormano, 166 cm.

17 Sofia Gasparini, 18/04/2002, Mantova, Mantova, 164 cm.

Miss Magic Corner Cafe le concorrenti:

31 Giulia Montemagno, 11/10/2004, Milano, Settimo Milanese, 173 cm. 4^.

32 Matilde Farruggi,a 05/10/2004, Varese, Castiglione Olona, 175 cm. 5^.

33 Gaia Maria Diadema, 19/01/2005, Milano, Milano, 174 cm.

34 Chiara Fabian, 16/12/2003, Como, Cermenate, 175 cm.

35 Lucia Angelica Affinito, 25/06/2004, Milano, Milano, 178 cm. 3^ (passa alle finali regionali).

36 Greta Gecaj, 20/04/2002, Pavia, Montecalvo Versiggia, 174 cm.

37 Lara Tranchini, 30/12/2002, Cremona, Pandino, 172 cm. 1^ (passa alle finali regionali).

38 Giulia Plebani, 17/07/2002, Milano, Milano, 173 cm.

39 Valentina Michela Moschetta, 15/05/2002, Pavia, Magherno, 170 cm.

40 Arianna Morra, 30/06/2002, Milano Opera, 165 cm. 2^ (passa alle finali regionali).

41 Sinai Lagre', 24/06/2005, Brescia, Cazzago San Martino, 160 cm. 6^.

42 Giulia Barlocchetti, 12/06/2000, Milano, Milano, 170 cm.

La Finale regionale di Miss Eleganza Lombardia ha visto l’incoronazione di Fabiana Iannicelli che si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Ad incoronarla Francesca Molinaro, Miss Sorriso Lombardia 2022. Fabiana Iannicelli, 20 anni di Rodano (MI), 174 cm di altezza, occhi neri e capelli castani. Fabiana nella vita è studentessa di recitazione cinematografica e arti dello spettacolo in quanto da sempre il suo obiettivo è quello di intraprendere la carriera da attrice e lavora come hostess. Parla perfettamente l’inglese e il francese ed è madrelingua spagnola. I suoi hobbies sono la danza, il canto e la scrittura.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

A un passo dal primo posto, Valentina Fuso, 19 anni, di Mulazzano (LO), alta 173, capelli biondi e occhi verdi. È una studentessa universitaria e frequenta la facoltà di informatica, questo perché fin da piccola le ha affascinato il mondo della tecnologia.

Al terzo posto Franceska Andrea Pellizzoni, passa alle finali regionali, 20 anni di Cantù (CO), alta 171 cm, capelli biondi e occhi verdi. Una frase che le ha cambiato la vita è “Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola” di Giovanni Falcone. Per questo motivo ha deciso di intraprendere il percorso di studi di giurisprudenza e il suo sogno nel cassetto è divenire un magistrato. Ha deciso di partecipare a Miss Italia perché una delle sue più grandi passioni è lo spettacolo.

Per la selezione regionale Miss Magic Corner Cafè 2023 passano le prime tre classificate:

1. Ad aggiudicarsi l’ambita corona e il titolo di Miss Magic Corner Cafè Lara Tranchini, 20 anni, di Pandino (CR), 173 cm di altezza, capelli biondi e occhi verdi. È una studentessa universitaria di Biologia. Attualmente si è cimentata in un nuovo sport, la pole dance che le permette di credere più in se stessa e non arrendersi di fronte alle difficoltà; questo l’aiuta anche ad affrontare con prontezza le sfide che le si pongono nella vita. Per questo motivo ha deciso di partecipare a Miss Italia, per mettersi in gioco. Nel futuro le piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo.

2. Al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta c’è Arianna Morra, 21 anni, di Opera Milano (MI), alta 165 cm capelli biondi e occhi azzurri. È una studentessa di psicologia aziendale. Una delle sue più grandi passioni è la recitazione infatti il suo sogno è diventare attrice e conduttrice. Inoltre è appassionata di sport e pratica acrobatica aerea.

3. Al terzo posto con il titolo di Miss terza c’è Lucia Angelica Affinito, 18 anni, di Milano (MI), 178 cm di altezza, capelli biondi e occhi verdi. È una studentessa di liceo classico, ma il suo più grande sogno è quello di diventare chirurgo, per questo motivo si sta preparando per affrontare i test di medicina.

4. A un soffio dalle finali regionali, Miss quarta classificata è Giulia Montemagno, 18 anni, di Settimo Milanese (MI), alta 175, capelli neri, occhi nocciola. È una studentessa del Liceo delle Scienze umane e la sua più grande passione è la danza, infatti è da ormai 4 anni che pratica danza caraibica e latino americano.

5. Miss quinta classificata è Matilde Farruggia, 18 anni di Castiglione Olona (VA), 175 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. Non si pone limiti, le piace mettersi in gioco. Pratica danza fin da bambina e frequenta l’istituto tecnico di Biotecnologie.

6. Miss sesta classificata è Sinai Lagrè, 18 anni, di Costa di Mezzate (BG), alta 160 cm, capelli castano e occhi verdi. Una delle sue più grandi passioni è la cucina in particolare la pasticceria e fare equitazione.

Solo le prime 3 classificate si sono aggiudicate il posto alle Finali Regionali, nella speranza di vincerle e poter passare così alle Fasi Nazionali.

La giuria è stata presieduta da Angelino Dossena, sindaco di Corteolona e Genzone, segretario giuria Mario Scaglione, fotografo. Hanno fatto parte della giuria anche Adina Vitan Miss Magic Corner Cafè 2022 che a fine serata ha ceduto la fascia alla vincitrice; Filippo Giglioli, in rappresentanza di Framesi; Francesca Molinaro, Miss Sorriso 2022, Clara Ventura, conduttrice e giornalista.

Prossimo appuntamento Miss Summer Experience 2023, che si svolgerà al Summer Experience c/o Mercure Hotel Via Arrigo Boito, 12 24040 Stezzano (BG) il 14 luglio. Ritrovo casting h 14.00. Per iscriversi e partecipare ai casting regionali per l’ammissione al Tour bisogna contattare ’ufficio Rial Events al 331 529 1611.