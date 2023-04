Miss Italia Lombardia, giovane carughese seconda alle selezioni.

Miss Italia Lombardia, giovane carughese seconda alle selezioni

Doppio appuntamento ieri, sabato 29 aprile 2023, per Miss Italia Lombardia: il primo casting regionale per le nuove iscritte e la selezione del titolo Miss Club New Jimmy. In gara 34 nuove candidate provenienti dalle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio, Varese e Milano. L'appuntamento è iniziato nel pomeriggio con l’arrivo alle 14 delle nuove iscritte che si sono presentate per i casting. Alle 16 sono stati comunicati i nomi delle ragazze che faranno parte del tour Miss Italia Lombardia 2023. In serata hanno quindi concorso alla prima selezione regionale 2023.

Il momento più atteso della serata è stato la proclamazione della vincitrice. Passa alle finali regionali aggiudicarsi il titolo di Miss Club New Jimmy (il locale che ha ospitato l'evento) Fabiana Iannicelli, 20 anni di Rodano (MI). A un passo dalla vittoria, si aggiudica il secondo posto e la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Giulia Zengarini, 19 anni di Carugo: studia recitazione ed è giocatrice professionista di pallavolo in serie C.

Si aggiudica il terzo posto con la fascia di Miss Framesi e, grazie a questa, il passaggio alle finali regionali, anche Alessia Anzioli, 18 anni, di Trezzano sul Naviglio. Quarta classificata (passa anche lei alle finali regionali) Martina Andolfo, 21 anni, di Nova Milanese.

Quinta classificata Giorgia di Pucchio, 17 anni di Somma Lombardo (Varese) e sesta classificata Federica Riva, 20 anni di Galbiate (Lecco).