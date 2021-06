Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Miss Mamma Italiana 2021: protagoniste anche le mamme comasche

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Domenica 27 giugno, all’“Arconti 36” a Gallarate, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di “Miss Mamma Italiana” (per le mamme dai 25 ai 45 anni) LAURA DI PIETRO 34 anni, impiegata, di Sangiano (VA), mamma di Christian di 3 anni; fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), SOLIDEA BRAMANTE 49 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (VA), mamma di Melissa, Bruno ed Angelica, di 21, 15 e 10 anni; fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) FULVIA GIULIANA BORDIN, 66 anni, casalinga, di Cardano al Campo (VA), mamma di Barbara, William e Federica, di 47, 46 e 30 anni.

Queste le mamme che insieme a Laura di Pietro, accedono alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2021” (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria - Riviera Romagna, dal 9 al 12 settembre:

◦ “Miss Mamma Italiana Fascino” CHIARA BIANCHI 37 anni, educatrice, di Buguggiate (VA), mamma di Mirko, Gioele e Aurora, di 5, 3 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” PAMELA DI PIETRO 39 anni, contabile, di Leggiuno (VA), mamma di Asia, Greta e Cloe, di 14, 12 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” ANNUNZIATA REALE 29 anni, casalinga, di Samarate (VA), mamma di Francesco, Luca, Lorenzo e Giosuè, di 11, 9, 6 e 3 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” STEFANIA D’ALICANDRI 37 anni, casalinga, di Como, mamma di Nicholas, Chantal, Gabriel e Kiliam, di 14, 9, 7 e 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” ELENA BOSSI 37 anni, impiegata, di Vergiate (VA), mamma di Leonardo e Caterina, di 5 e 3 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” VALENTINA PERUZZOTTI 40 anni, estetista, di Somma Lombardo (VA), mamma di Luca, Alice e Silvia, di 10, 7 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” EMANUELA LOCATELLI 45 anni, agente di viaggio, di Sedriano (MI), mamma di Riccardo di 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” ELISA BATTAGLIA 41 anni, educatrice, di Fino Mornasco (CO), mamma di Camilla di 13 anni e dei gemelli Emma e Gabriele, di 10 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” ILARIA SORZE 37 anni, impiegata, di Castronno (VA), mamma di Leonardo di 10 anni;

“Miss Mamma Italiana Simpatia” SABRINA SCORNAVACCHI 40 anni, commessa, di Gavirate (VA), mamma di Cristian e Riccardo, di 15 e 9 anni.

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” MARIASTELLA TAGLIALATELA 53 anni, assistente, di Cairate (VA), mamma di Carlotta di 23 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” BARBARA D’ALICANDRI 48 anni, fiorista, di Senna Comasco (CO), mamma di Martina e Mattia, di 24 e 21 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” ASSUNTA PATERNO 48 anni, parrucchiera, di Canzo (CO), mamma di Michael ed Omar, di 21 e 12 anni;

◦ la fascia “Miss Mamma Italiana Simpatia” è andata a pari merito a GIROLAMA FERRARELLO 59 anni, operaia, di Gerenzano (VA), mamma di Manuela e Stefano, di 36 e 32 anni e ad ANNA TROMBETTA 54 anni, casalinga, di Como, mamma di Marco ed Alessandro, di 31 e 29 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Luisa Procopio “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018” e dalla modella Melissa Bassetti. Madrina d’Onore della selezione, Monica Tonetti neo eletta “Miss Suocera Romantica 2021”. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

(Nella foto le mamme della provincia di Como, premiate alla selezione di Gallarate, in compagnia di Luisa Procopio, Melissa Bassetti e Monica Tonetti).