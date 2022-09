Miss Mamma Italiana 2022: la canturina Carolina Bossi conquista la corona.

Sabato, 10 settembre, in piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la finale nazionale di Miss Mamma Italiana 2022, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 29° edizione, non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Il concorso sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Le 20 mamme finaliste, selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia in occasione delle pre finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina a partire da lunedì 5 settembre, hanno sfilato con abiti eleganti e in costume da bagno, ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative, che rispecchiasse la propria personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona e il trofeo di Carolina Bossi, 31 anni, direttrice di un’azienda biomedicale, residente a Cantù, sposata da 7 anni con Davide e mamma di Giorgia e Thomas, di 5 e 4 anni. Capelli biondi, occhi azzurri e un fisico che racconta il suo passato da giocatrice di basket a livello agonistico; donna solare, elegante e molto simpatica, è amante dello sport e del canto.