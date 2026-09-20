Miss New Radio Seveso: tra le premiate una canturina

Miss New Radio Seveso: tra le vincitrici anche una canturina.

Il concorso

Sabato 12 settembre a Seveso si è svolta la finale del concorso di bellezza, organizzato dalla canturina ed ex Miss Mamma 2018, Luisa Procopio, in collaborazione con New Radio Seveso, Paolo Perego di Stylove parrucchieri, e Denis Mantica di Autoscuola Mantica. Procopio è stata anche la presentatrice dell’evento, insieme a Perego. A fine serata sono state premiate 3 donne comasche: Katia Giornalli di Lurago d’Erba, vincitrice della fascia Arteè e della fascia Stylove social; Elena Cifone, di Cantù, vincitrice della fascia Griso Torrefazione Happy Hour, ed Elena Di Tommaso, di Albate, vincitrice della fascia Autoscuola Mantica Sponsor Top. La vincitrice assoluta della corona di Miss Radio Seveso 2026 è stata Eleonora Conti di Seveso. «Durante la serata le concorrenti si sono sfidate in 3 prove: passerella, prova abilità e quiz patente – ha raccontato la Procopio – All’interno della serata c’è stato anche un momento dedicato alla sicurezza, con la prova degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, indossati per affrontare un percorso a ostacoli al fine di comprendere le difficoltà e i pericoli che si hanno guidando da ubriachi».