“Missione CRI”: una giornata di successo tra emozioni, dimostrazioni e spirito di servizio

croce rossa

Domenica 27 luglio si è svolta con grande successo a Valbrona “Missione CRI”: un pomeriggio interamente dedicato alla Croce Rossa Italiana pensato per avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato e per far conoscere, da vicino, il lavoro instancabile e silenzioso di chi ogni giorno è al servizio della collettività.

Un percorso per conoscere il mondo CRI

L’evento ha trasformato l’area ricreativa del comune di Valbrona in un vero e proprio spazio esperienziale dove curiosità, partecipazione e coinvolgimento si sono fusi in un clima di entusiasmo e profondo rispetto. I volontari del Comitato CRI di Triangolo Lariano e del Comitato Regionale della Croce Rossa hanno accolto famiglie, giovani e adulti in un percorso ricco e dinamico, costruito per mostrare l’ampia gamma di attività svolte dall’associazione.

Le dimostrazioni di manovre salvavita e dei cinofili hanno catturato l’attenzione di molti, offrendo uno spaccato realistico dell’intervento in situazioni critiche. Particolarmente apprezzata è stata la possibilità di incontrare le diverse componenti specialistiche della Croce Rossa: le Infermiere Volontarie, il Corpo Militare CRI, gli operatori OPSA impegnati nei soccorsi in acqua, gli esperti delle tecniche speciali e delle Unità Cinofile, fino al team di supporto psicologico per le emergenze.

Presenti anche autorità del territorio

Ogni stand è diventato un punto d’incontro tra la cittadinanza e i volontari, un’occasione concreta per scoprire le storie, le competenze e la passione che muovono ogni giorno questa grande organizzazione, pronta ad agire in contesti locali e internazionali con professionalità e umanità.

Alla giornata hanno partecipato anche diverse autorità tra cui Marisa Cesana, consigliere di Regione Lombardia, Luca Ghezzi, sindaco di Valbrona, Mirko Donadini Pina, sindaco di Asso, e Mauro Bellotti, assessore del Comune di Castelmarte. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo come momento divulgativo, ma anche come segnale concreto di vicinanza delle istituzioni al mondo del volontariato.

Il commento degli organizzatori: