Missione possibile a Erba: in marcia a favore del missionario erbese padre Galimberti

Questa mattina a Erba è andata in scena "Missione possibile", marcia non competitiva organizzata dall'associazione Nisshash (Respiro) a favore dell'opera del missionario erbese padre Luca Galimberti, sacerdote Pime impegnato in Camerun.

Alla camminata, che è partita da piazza Mercato ed è arrivata nello stesso punto, hanno partecipato centinaia di persone tra le quali anche i bambini che la settimana prossima faranno la Cresima nella parrocchia di Santa Maria Nascente. Il percorso era di 4 o 8 chilometri. Sono stati ritrovati premi a chi ha percorso il tracciato di corsa. Nisshash è un'associazione nata per sostenere l'azione dei missionari erbesi impegnati tra i poveri. Padre Luca ha avviato nella capitale Yaoundè, varie forme di sostegno all'educazione di decine di ragazzi e ragazze in una delle periferie di quella città.

(Nella foto con il microfono da sinistra Alberto Galimberti fratello di padre Luca, Erminio Fusi e il presidente di Nisshash Angelo Mauri)