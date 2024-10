Mma: Ayoub Nacer conquista Barcellona

Ha vinto all'evento internazionale Wow di Barcellona

Grande soddisfazione per il fighter canzese

Ayoub Nacer, 24 anni, si è imposto all'evento internazionale Wow a Bercellona. Ieri, sabato 19 ottobre, ha sfidato e vinto Mateo Ramìrez, al polideportivo Vall D'Hebron. Un match molto importante per l'atleta di Canzo: una sorta di rivincita dopo la sconfitta di sei mesi fa contro David Santos. Dopo questo strabiliante risultato, Nacer lo ha ufficialmente sfidato per stabilire quale dei due potrà essere il miglior fighter Pro categoria 57 kg in Europa.

La dedica alla mamma lontana e l'impegno per ottenere questo risultato

L'ha dedicata alla mamma lontana (vive ad Abu Dhabi) la vittoria di Barcellona: "Il suo supporto e il suo sostegno mi hanno aiutato a maturare e ho affrontato questa sfida con una testa diversa: più consapevole a livello atletico ma anche mentale". Nacer ha vinto il match grazie a un allenamento mirato: tre settimane a Dublino e quattro proprio ad Abu Dhabi con la Cobra fitness.

Ad accoglierlo a Canzo molti amici

Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre, al suo ritorno da Barcellona, c'erano numerosi amici. Tra loro anche il sindaco, Giulio Nava, che ha accolto il giovane canzese con un grande abbraccio pieno di orgoglio.