Mobilitazione delle mamme di Villa Santa Maria fuori dal Tribunale: le parole dell’istituto “Fiduciosi nell’operato della magistratura”

Nelle scorse ore, Villa Santa Maria è intervenuta in merito ai procedimenti giudiziari in corso sui presunti maltrattamenti a bambini e ragazzi ospiti della sede

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Mobilitazione delle mamme di Villa Santa Maria fuori dal Tribunale: le parole dell’istituto di Tavernerio.

“Fiduciosi nell’operato della magistratura”

Lo scorso lunedì, alcune mamme si sono radunate fuori dal Palazzo di Giustizia di Como per chiedere che si continui a indagare per fare luce sui maltrattamenti ai danni dei bambini e ragazzi ospiti dell’istituto di Tavernerio. Tra le famiglie presenti al sit-in, anche quella di un ragazzino di 12 anni ospite della struttura, per il cui caso è stata chiesta per due volte l’archiviazione. Assistita dall’avvocato Piero Porciani, la famiglia si è opposta al provvedimento ed è notizia delle scorse ore l’annullamento dell’archiviazione del caso.

Nelle scorse ore, Villa Santa Maria è intervenuta in merito ai procedimenti giudiziari in corso.

“Villa Santa Maria conferma la propria fiducia nell’operato della magistratura, delle istituzioni e degli enti di controllo, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e prerogative. Ricorda che la vicenda attualmente all’esame del Tribunale è già stata oggetto di due distinte richieste di archiviazione poi accolte dal GIP. La qualità delle cure, la sicurezza e la tutela degli ospiti rappresentano valori imprescindibili della nostra attività. Le ispezioni periodiche e i controlli condotti sulla struttura, anche in tempi recenti, hanno sempre avuto esito positivo, come ribadito dallo stesso assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso”.