A partire da oggi, venerdì 25 giugno 2021, viene data la possibilità, "per motivi indifferibili e di comprovata urgenza", spiega Asst lariana, di modificare l’appuntamento per la seconda dose del vaccino.

Modifica appuntamento seconda dose del vaccino

La modifica potrà essere effettuata in autonomia direttamente dal portale di prenotazione (CLICCA QUI). Sarà possibile una sola modifica e il cambio sarà consentito entro gli intervalli di tempo previsti per la tipologia di vaccino da somministrare (e le cui date saranno quindi indicate al momento del cambio).