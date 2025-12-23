Modifiche ad alcuni turni di raccolta dei rifiuti

Modifiche ai turni di raccolta dei rifiuti a Olgiate Comasco, in concomitanza con le festività.
Le modifiche da rispettare
Novità veicolata dal Comune per informare i cittadini. Il ritiro della frazione umida verrà effettuato venerdì 26 dicembre, anziché giovedì 25 dicembre. Il ritiro avverrà insieme alla raccolta del vetro. Il turno di raccolta del sacco grigio Rsu è programmato per lunedì 29 dicembre, invece di giovedì primo gennaio). Il ritiro del sacco grigio coinciderà con la raccolta della plastica.
Una variazione anche la prima settimana di gennaio
Per il rituro dell’umido è da considerare un’altra variazione. Venerdì 2 gennaio – invece di giovedì primo gennaio – la raccolta della frazione umida verrà effettuata insieme a quella del vetro.
Con le modifiche ai turni di raccolta, viene puntualizzata la necessità di rispettare le nuove date di esposizione dei sacchi e dei bidoni.