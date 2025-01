"Moffola e ciaspola...due renne pigrone" in scena a Grandate

"Moffola e ciaspola...due renne pigrone" è il titolo dello spettacolo teatrale che si svolgerà sabato 4 gennaio a Grandate.

Lo spettacolo

Organizzato dal "Teatro Blu", centro di ricerca teatrale di Cadegliano, in provincia di Varese, "Moffola e ciaspola...due renne pigrone" è uno spettacolo natalizio per bambini e famiglie.

A portare in scena l'opera di narrazione, musica dal vivo, pupazzi e ombre sarà la compagnia teatrale "Arca di Noè" con Noemi Bassani e Stefano Tosi.

"Moffola e ciaspola...due renne pigrone" andrà in scema sabato 4 gennaio alle 16.30 alla Casetta della Pro loco al campo da basket di via Manzoni.