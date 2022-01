Molteni: "Taser presto in dotazione alle Forze di Polizia"

Avviato l'addestramento degli operatori di Polizia per l'utilizzo del taser. Sarà presto in dotazione.

"L'addestramento e la formazione degli operatori delle forze di polizia che potranno utilizzare il Taser, arma a impulsi elettrici, è già avviata in diverse realtà. I 4482 elementi che sono già stati consegnati agli apparati territoriali, saranno a breve nella disponibilità delle forze di sicurezza per essere utilizzati al meglio e garantire il servizio di controllo del territorio. L'impiego e l'introduzione del Taser è molto atteso dagli stessi operatori. Uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza a tutela degli operatori delle forze di polizia e della sicurezza dei cittadini", ad annunciarlo, in una nota, il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.