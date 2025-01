Mondiali Ice Swimming: soddisfazione per la delegazione comasca alle gare di Molveno, dal 14 al 19 gennaio. Tra i quattro atleti del territorio c'era anche Cristian Civati, di Montorfano. Insieme a lui: Alvaro Arpa, Chiara Negretti e Michael Micheli.

Mondiali Ice swimming: prima edizione in Italia

750 partecipanti in totale, da una cinquantina di Paesi, distribuiti su 5 giorni di gare tenutesi in Italia per la prima volta. La squadra azzurra, la più numerosa di tutto il lotto, con ben 82 partecipanti iscritti e distribuiti su tutte le competizioni, è stata all’altezza dell’appuntamento, e oltre a distribuire sorrisi e voglia di connettersi agli ospiti provenienti da tutto il mondo, ha regalato prestazioni oltre ogni aspettativa.

Il team italiano si è aggiudicato 44 medaglie e una vittoria assoluta ( Egor Tropeano si è laureato Campione del Mondo assoluto sui 100ra), 10 ingressi nelle Finali Mondiali, e 7 record mondiali di categoria (Natascha Heberstreit 100do F40 1.19.87; Isabella Castiglioni 50do F75 1.07.84; Walter Dangelo 50fa M60 35.68; Paolo Parisotto 100fa M60 1.23.88; Claudio Mulé 50sl M45 27.59; Isabella Castiglioni 200mx F75 5.40.46; Egor Tropeano 200mx M30 2.25.62). Ben 9 swimmers azzurri si sono misurati sulla distanza dei 1000m, quella più lunga e impegnativa, resa ancora più probante dalle temperature particolarmente basse dell’acqua (1.5°C il giorno dei 1000m).

Queste le parole del montorfanese Civati al rientro in Italia:

"E' stata un'edizione da sogno: sotto tutti i profili. Grazie a tutti: alla nostra Stefania Storace, che a seguito di un infortunio, si è messa a disposizione come giudice di gara, per supportare la squadra. Un encomio particolare a Davide Belletti che si è diviso tra la gestione evento e le sue gare. Un ringraziamento a Paolo Chiarino , per essere riuscito a portare i Mondiali in Italia. Grazie a Molveno Holiday, a APT PAGANELLA, a Renzo Straniero e Marco Persico, ai comuni di Molveno e Andalo. Ci si vede alla prossima edizione!"

Queste le parole dei capitani del team, Federico Miot ed Enzo Favoino.

"Un grazie a International Ice Swimming Association per avere assegnato questa edizione dei Mondiali all’Italia, un grazie alla organizzazione, che ha mostrato di sapere affrontare le complessità di un evento così, risolvere prontamente i problemi che via via si presentavano, e ha guadagnato ulteriore credibilità all’Italia come possibile Paese ospitante per ulteriori eventi. Un grazie ai numerosi media, locali e nazionali, che hanno dato attenzione all’evento, rilanciandone l’atmosfera festosa ed echeggiando le magnifiche prestazioni dei nostri atleti. E grazie alla nostra squadra, alle 82 magnifiche frecce azzurre che hanno regalato emozioni, medaglie, piazzamenti, e voglia di condivisione di reciproco sostegno. Campioni mondiali di nuoto, e di sorriso".