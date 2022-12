Mondovisione Cantù: possibilità di svolgere il servizio civile universale.

Mondovisionea offre ai giovani sotto i ventinove anni della provincia di Como l'occasione di sperimentarsi al lavoro nell’area della cultura, della comunicazione e di progetti a elevato impatto sociale. Le posizioni proposte da Mondovisione per il 2023 sono tre: affiancamento alle attività di produzione artistica e formazione culturale presso il Teatro San Teodoro; affiancamento allo staff comunicazione di Mondovisione presso la propria sede; affiancamento ai progetti di politiche giovanili in provincia di Como.

L'impegno

Ai partecipanti viene richiesto un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi e viene riconosciuto loro un rimborso di 444,30 euro al mese. Mondovisione si fa garante di un’esperienza che costituisce un interessante bagaglio di competenze, soft e hard skill: pensiero creativo, adattamento, resilienza, relazioni, problem solving, gestione delle emozioni, spendibili nella propria vita lavorativa, ma non solo. Al termine del servizio civile ai volontari viene rilasciato un certificato con le competenze acquisite. La scadenza per iscriversi è il 10 febbraio 2023 e si possono fare solo online, certificando la propria identità tramite spid, sulla piattaforma dedicata: https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per ulteriori informazioni: 39 349 218 4886.