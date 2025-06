Montagna in musica con il Cai

Proseguono i festeggiamenti per gli 80 anni della sezione del Cai di Cantù.

L'evento

Sabato 21 giugno è in programma Montagna in musica, un concerto di musica classica per celebrare l'importante traguardo raggiunto dal sodalizio canturino. L'appuntamento è per le 18:30 nella magnifica cornice della Basilica di Galliano in Cantù, per un concerto che unirà alla musica la poesia di montagna. Suoneranno: Serana Patanella (violoncello), Fabrizio Donegani (clarinetto)​, Elena Patanella (flauto traverso)​, Massimo Bianchi (organo elettrico). Le poesie saranno di Dario Marelli e recitate da Enrico Viganò. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.