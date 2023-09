Montano Lucino: 4 giorni di senso alternato sulla "Sp19 di Gironico e Cassina Rizzardi"

L'ente provinciale di Como ha annunciato i giorni e gli orari di chiusura di una delle carreggiate della "Sp19 di Gironico e Cassina Rizzardi" nel territorio comunale di Montano Lucino.

La carreggiata verrà chiusa per consentire lavori necessari alla posa di un nuovo elettrodotto sotterraneo a bassa e media tensione in fiancheggiamento e attraversamento alla carreggiata nonché la formazione di una buca per realizzazione giunti lungo la via Roma.

Gli orari

La circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da movieri dal giorno 18 settembre 2023 al giorno 22 settembre 2023, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.