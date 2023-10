Montascale rotto in chiesa, la Pro loco organizza una camminata per raccogliere fondi

La proposta arriva dal sodalizio guidato da Daniela Sanfelice

Da tempo il montascale non è funzionante

La chiesa parrocchiale di Ponte Lambro da tempo ha il montascale rotto. L'accesso all'edificio religioso, dedicato a Santa Maria Annunciata, è perciò off limits per quanti sono in carrozzina. A questo disagio ha pensato di porre rimedio la Pro loco del paese, guidata da Daniela Sanfelice. Per domenica prossima, 29 ottobre, infatti, ha organizzato - con il patrocinio del Comune di Erba - una camminata benefica per raccogliere fondi.

"Abbattiamo le barriere" sarà una gara di solidarietà

Si intitola "Abbattiamo le barriere" la camminata che ha come scopo quello di riuscire a raggiungere la cifra di 7mila e 500 euro per riparare il montascale della chiesa di Santa Maria Annunciata. La manifestazione si pone anche di abbattere le barriere del campanilismo: "In tanti hanno risposto all'appello per dare una mano: le realtà non solo di Ponte Lambro ma anche dei comuni vicini - spiega la Sanfelice - Per me questo è un motivo di orgoglio perché il senso che vogliamo dare all'associazionismo è questo: fare rete per aiutarsi a vicenda. Andare avanti da soli non ha senso, ritengo che a vincere sia la squadra". Tanti i sodalizi che prenderanno infatti parte alla giornata di festa.

Un ricco programma che coprirà tutta la giornata

"Abbattiamo le barriere" prevede la camminata, con accreditamento in oratorio a Ponte Lambro alle 9.30. Il percorso toccherà le migliori attrazioni storico-culturali di Erba e poi si farà ritorno in oratorio.

Al parco Majnoni di Erba, punto di ristoro, dalle 10 alle 18, ci saranno esibizioni di varie associazioni, street food, jumping e calcetto, go kart e tricicli in legno, gazebi delle associazioni che potranno far conoscere la propria attività e un'esposizione di quadri.

Alle 14 e alle 17 si svolgeranno visite guidate organizzate dai ragazzi dell'istituto "Romagnosi" per i luoghi caratteristici di Erba.

Al centro padel di Tavernerio, alle 15.30, si terrà un torneo di padel.