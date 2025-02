Monte San Primo, il Coordinamento: "Ecco gli impatti ambientali del progetto"

Non si placano le polemiche del Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo", dopo l'approvazione del progetto preliminare di riqualificazione dell'area da parte del Comune di Bellagio e della Comunità Montana del Triangolo Lariano.

Dopo aver definito "anti ecologico puntare ancora sullo sci", il gruppo torna a fare sentire la propria voce affermando di aver "ulteriormente analizzato alcuni aspetti del pessimo progetto per il cosiddetto rilancio turistico della località San Primo". "Abbiamo rilevato che alcune delle opere previste avrebbero un pesante impatto ambientale sul territorio montano - affermano - A preoccuparci maggiormente sono gli interventi previsti per gli impianti sciistici e di innevamento artificiale, oltre che la realizzazione di nuovi parcheggi".

In particolare, vengono riferite alcune considerazioni da parte di tre associazioni che compongono il Coordinamento. Le riportiamo di seguito integralmente.

Roberto Fumagalli, presidente (nella foto in evidenza):

Il Presidente della Comunità Montana e il sindaco di Bellagio continuano ad affermare che il progetto per il San Primo non comporterà consumo di suolo. Eppure da nostre verifiche sui contenuti del progetto stesso, di consumo di suolo ce ne sarà, eccome! Soprattutto per gli sbancamenti di terreno naturale per ricavare le nuove piste da sci, per la realizzazione dei nuovi parcheggi e per le strutture di servizio.

Solo per la realizzazione del nuovo mega parcheggio da 100 posti auto, verrà deturpata una vasta area boschiva, con conseguente taglio di alberi e un consistente riporto di terra artificiale per livellare le forti pendenze. Il nuovo parcheggio coprirà un’area di oltre 2 mila metri quadri, una superficie simile a quella del parcheggio esistente al Ghisallo, posto però a servizio di luoghi di forte richiamo, quali il Santuario e il Museo. Nel progetto del San Primo sono poi previsti altri parcheggi per ulteriori 60 posti, che altrettanto comporteranno sbancamenti e taglio di alberi di pregio, come aceri-frassineto e faggeta montana!

Per la realizzazione delle piste da sci (in totale 3: Baby Pianone, Baby Park e del Borgo), si dovrà operare anche sui pascoli centenari, rimuovendo il manto erboso, intervenendo con sbancamenti, scavi, installazione di macchinari. Trasformando così terreni naturali in un luna park.

Tutti questi interventi previsti per i parcheggi, per le piste e per i vari impianti, determineranno un notevole impatto sul suolo montano, un territorio molto delicato dal punto di vista ambientale e idrogeologico, che andrebbe preservato anziché deturpato!