Montorfano: in via Cantù, nel tratto tra l'entrata al lido e l'incrocio di via Brianza, verrà istituito il senso unico alternato.

Montorfano: via Cantù a senso unico alternato per 4 giorni

Un intervento di potatura delle piante che interesserà un tratto di strada già abbastanza trafficato e che negli orari di punta vede formarsi anche delle lunghe code: la via Cantù tra l'entrata al lido e l'incrocio con via Brianza da lunedì 20 a giovedì 24 febbraio 2023 diverrà a senso unico alternato dalle 9 alle 17.

La circolazione del traffico verrà affidata ai movieri.