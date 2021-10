l'esposizione

Ideata e allestita dal Museo della Seta di Como.

Fra gli eventi di maggior pregio alla 48esima Mostra dell’Artigianato, in partenza a Lariofiere a Erba sabato 30 ottobre, l’esposizione curata dal Museo della Seta dal titolo "La spina dorsale di un uomo. Storia della cravatta”. Un originalissimo percorso attraverso oltre 40 modelli di cravatta, per raccontare la storia di uno degli accessori simbolo della moda maschile.

Mostra dell'Artigianato 2021, omaggio alla cravatta "spina dorsale di un uomo"

Disegni, bozzetti, messe in carta jacquard, fustelle e naturalmente cravatte di fogge e dimensioni diverse per ogni occasione sono il cuore dell’esposizione che ben sin inserisce nel percorso della Mostra quale esempio di produzione d’eccellenza, sintesi di saper fare, ricerca e creatività. Le cravatte in mostra, raccontano la storia del gusto dagli anni ’20 - con il trionfo della riga quale elemento stile - agli anni ’90. In esposizione anche la cravatta in plastica di Enrico Baj realizzata negli anni ’60.

La mostra è realizzata in collaborazione con Paolo Aquilini, direttore del Museo della Seta di Como, Fondazione Setificio, Associazione ex Allievi Setificio Como, Confartigianato Como, Associazione Italiana Disegnatori Tessili e Confindustria Como.

La mostra intende anche valorizzare la vocazione storica del manifatturiero comasco dall’artigianalità alla creatività concetti che, accanto a quello di moda sostenibile, sono alla base proprio della candidatura di Como come Città Creativa UNESCO. Le designazioni saranno comunicate all'inizio di novembre 2021.