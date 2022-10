Mostra merletto a Novedrate: al via la XXXI edizione. Ecco tutti gli eventi in programma

Mostra merletto a Novedrate: al via un'edizione ricca di eventi.

Mostra merletto: domani l'inaugurazione

Arte della tradizione e patrimonio della Comunità. Domani sera, venerdì 7 ottobre, verrà inaugurata la XXXI edizione della "Mostra internazionale del Pizzo - X biennale": autorità civili, politiche, militari e religiose taglieranno il nastro, dando il via all’esposizione e alla tre giorni di appuntamenti. Il cuore della manifestazione, infatti, è previsto per sabato 8, domenica e lunedì.

Gli appuntamenti di sabato

Sabato 8 si parte alle 10, con l’apertura della mostra e il convegno dal titolo "Il Pizzo come patrimonio dell’Unesco: collaborazioni e prospettive". Alle 11 il ricevimento ufficiale delle delegazioni e happy hour. Nel pomeriggio, alle 15 presentazione del museo virtuale del pizzo artepizzo.it, a seguire presentazione ufficiale e degustazione dei biscotti di Novedrate "biseta". Alle 16.30 workshop delle merlettaie e alle 21 chiusura della mostra.

Gli eventi di domenica

Domenica si ricomincia alle 10, con l’apertura della mostra; mezz’ora più tardi sfilata in abiti ottocenteschi a cura di Società di Danza Città di Erba, quindi presentazione del city brand di Novedrate e chiusura della mattinata con il design in mostra (cinquantesimo anniversario di «Le Bambole» di B&B Italia). Alle 13 è prevista l’apertura del servizio temporaneo di Poste Italiane per l’annullo filatelico della XXXI Mostra Internazionale del Pizzo, in collaborazione con il Circolo Filatelico Canturium. Alle 15.30 spettacolo folkloristico Firlinfeu "La Brianzola" e alle 21 chiusura della mostra.

Gran finale lunedì

Lunedì 10 ottobre il gran finale, con la visita istituzionale in Regione Lombardia per i rappresentanti delle associazioni, prevista per le 11. Alle 20 la cerimonia di chiusura della manifestazione.