Mostre per recuperare l'ex asilo

Quattro mostre per puntare l'attenzione sul valore artistico e architettonico dell'ex asilo Garbagnati di Cermenate. Questo capolavoro del razionalismo, è in stato di degrado.

La prima mostra

La prima esposizione, dal titolo "L'asilo Garbagnati", comprende il progetto di recupero promosso dall'Associazione Cesare Cattaneo Onlus e dall'Archivio Cattaneo in collaborazione con il Circuito Lombardo Musei Design, dell'omonimo asilo, stilato tra il 1935 e il 1937 da Cesare Cattaneo. La mostra sarà ospitata nella porzione dell'edificio messa in sicurezza e sarà visitabile fino all'11 maggio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. L'ingresso è libero.

Si potranno trovare schizzi, disegni, documenti, fotografie d'epoca e un modello in scala dell'edificio intitolato a Giuseppe Garbagnati, che rappresenta il primo progetto elaborato e realizzato da Cesare Cattaneo dopo la laurea.

L'obiettivo del programma espositivo è di diffondere sul territorio l'esistenza ed il pregio dell'edificio, oltre che di comunicare la volontà di creare un polo per attività espositive e formative relative all'architettura, al design e alle arti visive, e un luogo della cultura aperto alle esigenze del territorio.

Dare visibilità all'edificio

Le quattro mostre che saranno allestite nel 2025 vogliono costruire un riflettore sull'edificio. La visibilità che si vuole ottenere attraverso questo primo anno di attività ha lo scopo ultimo di attirare l'attenzione delle Amministrazioni, ma anche degli istituti bancari e delle aziende del territorio, con i quali condividere un disegno strategico che permetta di raggiungere gli obiettivi posti: preservare l'identità dell'asilo e poterlo quindi recuperare.

I fondi da Cariplo e le altre mostre

Da sottolineare che nelle scorse settimane Fondazione Cariplo ha previsto lo stanziamento di 340mila euro per la riqualificazione dell'ex asilo infantile. Tra i vari interventi ci sono anche la realizzazione delle quattro mostre. Oltre a quella che aprirà in queste ore, dal 17 maggio al 29 giugno l'asilo Garbagnati ospiterà la mostra "Lo spazio armonico e la fontana di Camerlata", realizzata tra il 1936 e il 1939 con il pittore Mario Radice in occasione della VI Triennale di Milano.

Dal 13 settembre al 26 ottobre aprirà invece la mostra "Architetture olivettiane": ci saranno fotografie, disegni e documenti selezionati dalla ricerca sulle architetture residenziali e per la comunità, promosse da Adriano Olivetti nel territorio di Ivrea, che ha dato vita al volume omonimo edito dall'Archivio Cattaneo. Infine, dall'8 novembre all'8 dicembre, è in programma la mostra "Cesare Cattaneo e il sacro", sui progetti delle chiese e della Casa-famiglia per la famiglia cristiana.